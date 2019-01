Pastel en cono de helado Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 La pasta del pastel amarillo se vierte dentro de conos de helado antes de hornearse. Estos pastelillos se cubren con chocolate derretido y chispas de colores. Ingredientes 1 caja (517 gramos) de harina para pastel amarillo

24 conos para helado con fondo plano

1 taza de chispas de chocolate semiamargo

1. Prepara la harina del pastel de acuerdo a las instrucciones de la caja. Vierte la mezcla dentro de los conos, llenándolos hasta tres cuartas partes de su capacidad. Coloca en charolas para muffins o charolas para hornear. 2. Hornea a 205° centígrados (400° F) de 15 a 18 minutos. 3. Coloca 10 chispas de chocolate sobre la superficie del pastel en el cono todavía tibio y, en un minuto o dos, unta el chocolate ya derretido sobre toda la superficie. Decora con las chispas de colores.

