Cupcakes de chocolate con gusanos Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Estos cupcakes de chocolate con gusanos de gomita se preparan en un abrir y cerrar de ojos. La harina del pastel y el betún se compran previamente preparados. Ingredientes 1 paquete (517 gramos) de harina para pastel de chocolate

3 tazas de galletas de chocolate desmoronadas

1 botecito (453 gramos) de betún de chocolate preparado

Prepara la harina del pastel de acuerdo a las instrucciones de la caja. Vierte la mezcla dentro de un molde para muffins y hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Permite que los cupcakes se enfríén completamente antes de embetunar. 3. Unta un poco del betún de chocolate sobre los pastelillos y espolvorea con las moronas de galleta. 4. Corta la cantidad deseada de gusanos a la mitad. Pon betún en el extremo cortado del gusano e introdúcelo en la parte superior de los cupcakes. Puedes utilizar cuantas mitades de gusanos quepan en cada pastelillo. Deja que el betún se seque en 10 minutos y disfruta.

