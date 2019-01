Calabacitas rellenas gratinadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 El relleno de estas calabacitas es una mezcla de carne molida de cerdo con pulpa de calabitas y un poco de leche. Las calabacitas rellenas se gratinan y se sirven con crema. Ingredientes 4 calabacitas grandes

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

125 gramos de lomo de cerdo molido

1 cucharadita de harina

½ taza de leche

Sal y pimienta, al gusto

¼ de kilo de queso adobera

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Sancocha las calabacitas en agua hirviendo durante unos minutos, cuidando que no se cuezan de más. Escúrrelas, pártelas por mitad, a lo largo, y retira con mucho cuidado la pulpa. 2. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio, fríe el lomo de cerdo junto con la harina hasta que se haya dorado, luego incorpora la pulpa de las calabacitas y la leche. Sazona con sal y pimienta y cocina a fuego lento hasta que reseque. 3. Rellena las ccalabacitas esta mezcla y colócalas dentro de un refractario engrasado con mantequilla. Espolvorea con el queso y hornea a fuego medio hasta que el queso se haya gratinado. 4. Sirve con crema encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.