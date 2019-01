Piña colada clásica Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Ésta es la receta clásica de la piña colada. Como siempre, entre mejor sea la calidad del ron, mejor será el resultado final. Ingredientes ½ taza de crema de coco (p. ej. Calahua®)

1 taza de jugo de piña

½ taza de ron blanco

½ taza de hielo picado

2 trocitos de piña

2 cerezas en almíbar Cómo hacerlo 1. Licúa todos los ingredientes hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Sirve inmediatamente y adorna cada vaso con 1 trocito de piña y una cereza.

