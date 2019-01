Limonada cubana Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 Una bebida muy similar al mojito, pero que lleva limonada casera en lugar de jugo de limón y agua mineral. En esta receta los ingredientes se licúan con todo y hielo. Ingredientes 2 litros de limonada casera

1 cucharada de hojas de hierbabuena fresca

Ron blanco, al gusto

Mucho hielo picado Cómo hacerlo 1. Licúa todos los ingredientes perfectamente y sirve en vasos cortos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.