Tequila sunrise con hierbabuena Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Esta receta combina jugo de naranja con hierbabuena, tequila y un poco de granadina. Una receta de tequila sunrise con un toque diferente. Ingredientes 1 litro de jugo de naranja

20 ramitas de hierbabuena

Cubos de hielo, al gusto

Jarabe de granadina, al gusto

Tequila blanco, al gusto

1. Licúa el el jugo de naranja con la mayor parte de la hierbabuena. Cuela y sirve en vasos jaiboleros con hielo. 2. Agrega en cada vaso unas gotas de granadina y una copita de tequila blanco. Adorna con media rodaja de naranja, cereza y hojas de hierbabuena.

