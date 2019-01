Horchata de melón Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 Una de las bebidas favoritas de chicos y grandes. Utiliza la cantidad de agua necesaria para lograr la consistencia de tu agrado y sirve bien fría o con hielo. Ingredientes 3 melones cantalup maduros, pelados

Agua, al gusto

Azúcar, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa los melones con todo y sus semillas y un poco de agua. Cuela y vierte dentro de una jarra con agua y azúcar al gusto.

