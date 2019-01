Coctel de sandía y sidra Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una bebida refrescante a base de sandía y sidra, cuyo contenido de alcohol es bastante bajo. La receta perfecta para un día caluroso. Ingredientes 1 sandía grande, sin cáscara ni semillas

1 botella (750 mililitros) de sidra, fría

½ taza de azúcar

Cubitos de hielo, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa la pulpa de la sandía junto con el azúcar y un poco de agua. Vierte dentro de una jarra grande e incorpora la sidra fría y el hielo. 2. Sirve en copas cocteleras.

