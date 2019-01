Ponche frío de sidra Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una bebida refrescante de sidra con un ligero sabor a cereza y un toque de limón. Esta bebida tiene un bajo contenido de alcohol. Ingredientes 1 copa de licor tipo Marrasquino

1 limón, en rodajas

1 botella (750 mililitros) de sidra

Azúcar, al gusto

1. Mezcla los primeros cuatro ingredientes y deja reposar durante 30 minutos antes de servir sobre hielo.

