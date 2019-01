Ponche de champaña con ron Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 14 Un ponche dulce, con un toque de limón, que es bastante refrescante durante los días calurosos. Al paladar le resulta inofensivo, sin embargo, es recomendable que lo tomes en serio. Ingredientes 3 tazas de agua

4 limones, la raspadura, y el jugo de 2 de ellos

½ kilo de azúcar

1 botella (750 mililitros) de champaña

2 copas de ron

Cómo hacerlo 1. Hierve el el agua con el azúcar durante 10 minutos. Apaga y vierte de inmediato la raspadura de limón. Deja que se enfríe y cuela en una ponchera. 2. Incorpora la champaña, ron y jugo de limón. Permite que se enfríe completamente antes de servirla con cubitos de hielo.

