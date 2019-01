Pollo parmesano con ajojolí Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una mezcla de pan molido, queso y semillas de ajonjolí. Este pollo es bueno también en hamburguesas. Ingredientes 125 g de pan molido

4 cucharadas de queso parmesano rallado

4 cucharadas de semillas de ajonjolí

1 huevo batido

1. Precalienta el horno a 180°C. 2. Mezcla el pan molido, queso parmesano y semillas de ajonjolí. Bate el huevo en otro tazón. Sumerge los filetes de pollo en el huevo y empaniza con la mezcla de pan, queso y ajonjolí. Coloca las pechugas de pollo en una charola para hornear. 3. Hornea de 20 a 30 minutos o hasta que esté bien cocido.

