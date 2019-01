Coctel de vodka con tequila Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una mezcla bastante interesante. El tequila le da un toque especial a este coctel, sin predominar sobre el vodka. Una bebida deliciosa y refrescante. Ingredientes 1 botella (750 mililitros)de vodka

3 cañas de tequila

10 refrescos sabor lima-limón de 355 ml cada uno

5 limones, el jugo

1. Mezcla todos los ingredientes y sirve en copas cocteleras. Si lo deseas, adorna con hojas de hierbabuena.

