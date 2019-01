Coctel de Cinzano® y ginebra Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Este coctel se prepara con Cinzano® Rojo, un vermouth de origen italiano, ginebra y refresco de toronja. Una bebida de un sabor muy especial, no muy fuerte. Ingredientes Jugo de limón

Azúcar

1 botella de Cinzano® rojo

¼ de litro de ginebra

6 refrescos de toronja de 355 ml cada uno

Hielo picado, al gusto

Moja el borde de las copas cocteleras con limón y pásalas por el azúcar para escarcharlas. 2. Mezcla el Cinzano® rojo, ginebra y hielo picado. Sirve en las copas escarchadas y adorna con una cereza.

