Chocolate de Reyes Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Esta receta mezcla tres tipos de chocolate con leche y canela. Esta bebida caliente es un verdadero agasajo durante el Día de Reyes y el año entero. Ingredientes 2 tablillas de chocolate de mesa

100 gramos de chocolate semi-amargo para repostería

3 cucharadas de chocolate en polvo para licuados

1 raja de canela

1. Coloca todos los ingredientes en una olla a fuego lento. Mueve desde el fondo con un molinillo, para que se desbaraten perfectamente los diferentes tipos de chocolate. 2. Deja que la mezcla hierva un rato, cuidando que no se tire, para que los sabores se integren perfectamente. 3. Sirve bien caliente.

