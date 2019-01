Sándwich enrollado de jamón Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Un sándwich diferente, pero delicioso. Capas de pan blanco de caja, jamón, queso amarillo y chiles jalapeños se enrollan y se congelan. Este sándwich se sirve bien frío y en rebanadas. Ingredientes 1 lata chica (185 gramos) de pimiento morrón, escurrido

500 gramos de crema

Sal, al gusto

1 barra grande de pan blanco de caja

250 gramos de jamón rebanado

250 gramos de queso amarillo, en rebanadas

Rajas de chile jalapeño en vinagre, al gusto Cómo hacerlo 1. Licua el pimiento junto con la crema. Sazona con sal. 2. Corta las orillas del pan y acomoda las rebanadas, juntas entre sí, sobre una servilleta de tela húmeda grande. Unta con la sema con pimiento. 3. Cubre con jamón, queso y chile jalapeño. Enrolla

a lo largo, apretando con la servilleta húmeda, y envuelve totalmente en papel aluminio o plástico adherente. 4. Congela durante por lo menos 2 horas. Rebana y sirve helado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.