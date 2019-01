Macarrones con queso amarillo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Los macarrones se cuecen al dente, se bañan en una salsa de queso amarillo con leche y champiñones y se hornean hasta que la superficie se dora. Ingredientes 500 gramos de macarrones

1 trozo de cebolla

Sal y pimienta, al gusto

Aceite de oliva

250 gramos de queso amarillo, rallado o en trocitos 1 lata (378 gramos) de leche evaporada

½ taza de agua

1 taza de champiñones de lata, rebanados y escurridos

1 cucharadita de cebolla picada

3 cucharadas de mantequilla, en trocitos Cómo hacerlo 1. Cuece los macarrones al dente en una olla con agua hirviendo, sal, 1 trozo de cebolla y un chorrito de aceite. Escurre, enjuaga y coloca dentro de un refractario engrasado. 2. Funde el queso a baño María junto con la leche, ½ taza de agua, champiñones y cebolla picada, moviendo constantemente para que no se pegue. Sazona con sal y pimienta. 3. Vierte la salsa anterior sobre la pasta y distribuye encima los trocitos de mantequilla. 4. Hornea a 175° centígrados sólo el tiempo necesario para que se dore la superficie, alrededor de 25 minutos. Deja enfriar durante 10 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

