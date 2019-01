Macarrones con jamón y queso al horno Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Los macarrones se cuecen al dente, se cubren con crema, queso y jamón y se hornean para dar como resultado un platillo delicioso. Ingredientes 1 paquete (250 gramos) de macarrón

Sal, al gusto

3 pimientas

2 hojas de laurel

Aceite de oliva 1 taza de crema

250 gramos de queso adobera, picado

200 gramos de jamón, picado

3 ramitas de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Cuece el macarrón al dente en una olla hirviendo con sal, pimientas, laurel y un chorrito de aceite. Escurre bien. 2. Acomoda la mitad de la pasta dentro de un refractario engrasado y agrega encima la mitad de la crema, mitad del queso, mitad del jamón y mitad del perejil. Agrega la segunda mitad de la pasta y cubre con el resto de la crema, queso, jamón y perejil. 3. Tapa el refractario con papel aluminio y hornea durante 20 minutos a fuego suave.

