Sopa de apio Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta receta de sopa o crema de apio con queso amarillo se prepara en cuestión de minutos y, a pesar de su sencillez, es muy sabrosa. Le encanta a los niños. Ingredientes 2 tazas de apio, picado

3 tazas de caldo de pollo

100 gramos de crema

250 gramos de queso amarillo

¼ de cebolla 1 diente de ajo

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Licúa el apio con el caldo, crema, queso, cebolla y ajo. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio y fríe la harina. Vierte la mezcla anterior y sazona con sal y pimienta. Reduce la flama y cocina a fuego lento hasta que haya hervido un par de minutos.

