Sopa de pescado con poro Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta sopa de pescado lleva poro, apio y diversas hierbas de olor. El vino blanco le da un aire gourmet a esta receta sin sacrificar su sencillez. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cebollas grandes, rebanadas

2 dientes de ajo

2 bulbos de poro, rallados

1 tallo de apio, en rebanadas delgadas

3 jitomates chicos, pelados, sin semillas y picados (ver nota)

5 ramitas de perejil 1 pizca de tomillo seco

1 pizca de romero seco

1 pizca de azafrán

2 litros de agua

1 o 2 cabezas de pescado

1 kilo de pescado, en trozos

Sal y pimienta, al gusto

1. Calienta ambos aceites en una cacerola grande a fuego medio y sofríé la cebolla y el ajo hasta que se hayan acitronado. Agrega el poro, apio, jitomate, perejil, tomillo, romero y azafrán. Deja que todo hierva de 5 a 7 minutos para que todos los sabores se incorporen. 2. Agrega el agua y las cabezas de pescado, deja que hierva durante 10 minutos, luego agrega los trozos de pescado. 3. Tapa la cacerola, reduce la flama y cocina a fuego lento hasta que el pescado se haya cocido, alrededor de 25 minutos. Saca el pescado del caldo, desmenúzalo y regrésalo a la cacerola. Sazona con sal y pimienta. 4. Por último, incorpora el vino blanco y deja que todo se caliente de nuevo.

