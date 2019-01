Caldo gallego Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 La versión española de los frijoles puercos. Esta receta combina alubias con maciza de cerdo, chuletas ahumadas, jamón y chorizo español. Ingredientes 1 kilo de alubias, remojadas durante toda la noche

1 diente de ajo

1 kilo de maciza de cerdo, en trozos chicos

2 cucharadas de aceite

½ kilo de chuleta ahumada, cortada en cubos ½ kilo de jamón (1 rebanada gruesa), cortado en cubos

½ kilo de chorizo español, desmenuzado

1 cebolla grande, picada

1 kilo de puré de jitomate

1. Enjuaga las alubias y colócalas en una olla grande, cubre con agua y agrega el ajo y la sal. Deja que hiervan a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego medio-bajo. 2. Mientras, cuece la carne de cerdo en agua con sal, a que quede bien suave, alrededor de 30 minutos. Escurre bien. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Fríe uno por uno los siguientes ingredientes: chuletas, jamón, chorizo y carne cocida. 4. Agrega todas las carnes fritas a la olla de las alubias, así como el caldo en que se coció el cerdo, la cebolla y el puré de jitomate. Cuece hasta que las alubias se hayan ablandado completamente. Por último agrega el morrón y deja que el caldo de un último hervor.

