Crema de limón y naranja Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Crema pastelera con un toque de limón y naranja. Utilízala para rellenar pasteles esponjosos u otro tipo de pastelillos o volovanes. Ingredientes 2/3 taza (155 g) de azúcar refinada

1½ cucharadas de harina

1½ cucharadas de ralladura de naranja

½ taza (125 ml) de jugo de naranja

1½ cucharadas de jugo de limón amarillo

1 huevo

Mezcla todos los ingredientes, a excepción de la crema batida, en una cacerola a fuego medio. Revuelve constantemente hasta que espese, aproximadamente 5 minutos. Retira del fuego y deja enfriar por completo antes envolver la crema batida. Rinde lo suficiente para rellenar un pastel de de 23 cm.

