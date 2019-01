Sándwich de atún al chipotle Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 5 Una receta que te sacará de apuros cuando no tienes tiempo para la cocina. Este sándwich combina atún, chícharos y zanahoria, chipotle y mayonesa. Fácil y rápido. Ingredientes 10 rebanadas de pan de caja

2 latas (175 gramos cada una) de atún, medio escurrido

6 chiles chipotles adobados, o al gusto

10 cucharadas de mayonesa

Sal y pimienta, al gusto

1 lata chica (190 gramos) de cícharos con zanahoria o elote, escurridos Cómo hacerlo 1. Tuesta ambos lados del pan en un comal caliente o tostador eléctrico. 2. Mientras, licúa el atún, chipotle, mayonesa, sal y pimienta. Vierte dentro de un tazón, agrega los granos de elote y revuelve bien. 3. Coloca cantidades iguales de la mezcla sobre 5 rebanadas de pan y cúbrelas con el pan restante para formar el sándwich.

