Catarinas de manzana Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Las manzanas rojas se decoran como catarinas. Esta es una receta rápica y divertida que encatará a los niños, tanto prepararla como comerla. Ingredientes 2 manzanas rojas

1/4 de pasitas

1 cucharada de crema de cacahuate

4 palitos de pan, cortados a la mitad Cómo hacerlo 1. Corta las manzanas a la mitad, de arriba hacia abajo, y sácales el corazón con un cuchillo o saca bolitas. Coloca cada mitad de manzana sobre un plato chico con la parte plana hacia abajo. 2. Coloca unos puntos de crema de cacahuate sobre la espalda de la “catarina”, luego pega las pasitas sobre éstos. Utiliza este método para hacer los ojos también. Ensarta una pasita en un extremo de cada pan e inserta el otro extremo del pan en la manzana para hacer las antenas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.