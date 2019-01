Nieve de mandarina Tiempo Total 4 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta receta de nieve combina gajos de mandarina fresca con crema para batir y malvaviscos. La nieve se sirve con una salsa de mandarina. Ingredientes 1 taza de crema para batir

3 tazas de gajos de mandarinas, uso separado

2 tazas de malvavisco pequeño

1 1/4 tazas de azúcar, uso separado Cómo hacerlo 1. Congela la crema en un tazón amplio durante 2 horas. Sácala del congelador y bátela helada con una batidora eléctrica hasta que se esponje. 2. Licúa 2 tazas de gajos de mandarina, malvaviscos y 1 taza de azúcar. Vierte sobre la crema y mezcla suavemente. Regresa el tazón al congelador y deja que la mezcla se congele de nuevo. 3. Licúa los gajos de mandarina restantes con 1/4 de taza de azúcar hasta obtener una salsa espesa. 4. Sirve el helado bañado en salsa de mandarina.

