Piernas de pollo picosas Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una receta de piernas de pollo un poco dulces y un poco picantes a la misma vez. La salsa Thai les da un aire oriental que te encantará. Ingredientes 2 cucharadas de miel

5 cucharadas de Salsa Picante Agridulce Thai

12 piernas de pollo, sin piel Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, mezcla la miel, salsa picante dulce y la salsa de soya. Separa un poco de la salsa en un recipiente chico para barnizar al momento de asar. Coloca las piernas de pollo dentro del tazón. Cubre y refrigera durante por lo menos 1 hora. 2. Precalienta el asador o la parrilla y engrasa ligeramente con una servilleta con aceite. 3. Coloca las piernas de pollo en el asador o la parrilla. Cocina durante 10 minutos por lado o hasta que se hayan cocido. Barnízalas frecuentemente con la salsa reservada durante los últimos 5 minutos.

