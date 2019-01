Torta de queso y chile poblano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 18 La masa de esta torta se prepara con masa de maíz y se rellena con queso y una salsa de jitomate con chiles poblanos. Ingredientes 2 chilacates (chilaca)

300 gramos de manteca de cerdo o mantequilla

¾ de kilo de masa de maíz

Sal, al gusto

400 gramos de jitomate, asado 6 chiles poblanos, asados, desvenados y en tiritas

1 taza de crema

1 chile serrano verde, picado

1. Precalienta el horno a 170º centígrados. Engrasa una charola para hornear o molde amplio. 2. Remoja los chiles en agua caliente hasta que se hayan suavizado. Licúalos con un poco del agua en que se remojaron. 3. En un tazón amplio bate la manteca o mantequilla hasta que esté cremosa. 4. Aparte, mezcla la masa de maíz con los chilacates licuados y amasa bien. Mezcla con la manteca y si necesita líquido, agrega un poco agua, sazona con sal y bate 3 minutos con la batidora eléctrica hasta lograr una pasta suave. Forra el fondo y las orillas de la charola o molde, reservando una parte para cubrir. 5. Asa los jitomates en un comal caliente, pélalos y licúalos. Vierte de un sartén y calienta durante unos minutos junto con las rajas, crema y chile serrano. 6. Coloca rebanadas de queso sobre la pasta en la charola y vierte encima la salsa anterior. Cubre con la masa restante. 7. Hornea durante 40 minutos o hasta que la torta se haya cocido completamente. Sirve con crema encima.

