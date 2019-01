Sándwich de carne de cerdo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una comida sencilla no tiene porque ser pobre en sabor, esta carne es una prueba que el paladar puede disfrutar al máximo con un sándwiche o un pan con mostaza y este tipo de preparación que tiene un ligero sabor picante y aromático. Ingredientes ½ kilo de carne de puerco, picada finamente

½ taza de vinagre

1 taza de agua

1 hoja de laurel

2 pimientas enteras

1 pizca de nuez moscada, rallada o en polvo

1 pizca de mejorana

Raíz de jengibre fresca, rallada

¼ de kilo de papas, peladas Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

1 taza de frijoles de la olla, escurridos

2 cucharadas de crema

1 diente de ajo, picado

Sal, al gusto

Pan blanco de caja o bolillo

Mostaza, al gusto

1. En una olla cuece la carne con el vinagre, agua, laurel, pimientas, nuez moscada, mejorana y jengibre. 2. Mientras, cuece las papas en agua hirviendo hasta que se hayan ablandado perfectamente. Machácalas y pásalas a un tazón. 3. Escurre la carne y mézclala con las papas. Agrega los chiles jalapeños, frijoles, ajo y crema. Revuelve con la mano y sazona con sal. 4. Unta con mostaza un pan, coloca encima una ración de carne, fruta en vinagre y, si lo deseas, 1 raja de jalapeño.

