Lomo en salsa negra Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El resultado es una extraordinaria comida con sabores dulces, suaves y picantes, productos de la combinación de carne, fruta y chile. Ingredientes 1 kilo de lomo en trozo

1 rebanada de jamón de ½ centímetro, cortada en tiras

50 gramos de ciruelas pasas, deshuesadas

3 cucharadas de aceite

Sal y pimienta recién molida, al gusto 3 jitomates asados

1 diente de ajo

150 gramos de pasas, remojadas

1 chile chipotle en adobo Cómo hacerlo 1. Perfora el lomo a lo largo y méchalo con el jamón y las ciruelas pasas. Salpimienta. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto. Sella el lomo hasta que se haya dorado por todos lados. 3. Licúa los jitomates con el ajo, pimienta, pasas remojadas, chile chipotle y alguna ciruela pasa que te haya sobrado. Vierte sobre el lomo, añade un poco de agua y deja hervir a fuego lento durante 40 minutos o hasta que el lomo esté bien cocido. 4. Deja que el lomo se enfríe, rebánalo y vuelve a calentar las rebanadas en su salsa. Sírvelo acompañado con una ensalada y arroz blanco.

