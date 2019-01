Chiles rellenos envueltos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 En esta receta los chiles se rellenan de una mezcla de queso Cotija, crema y nuez, se envuelven en pasta de hojaldre, se hornean y se sirven sobre salsa de jitomate. ¡Simplemente deliciosos! Ingredientes Chiles 6 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

190 gramos de queso crema

¼ de kilo de queso Cotija, rallado

350 gramos de nuez, en trozos

1 huevo, ligeramente batido

½ kilo de pasta de hojaldre

150 gramos de ajonjolí Salsa 1 kilo de jitomates, cocidos y fritos

1 diente de ajo, cocido y frito

Cebolla, cocida y frita

1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de vinagre

1 pizca de orégano molido

1 pizca de azúcar

Sa y pimiental, al gusto Cómo hacerlo 1. Chiles:

Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa una charola para hornear con un poco de aceite. 2. En un tazón revuelve el queso crema, queso Cotija y nuez; con esta mezcla rellena los chiles. 3. Extiende con rodillo la pasta de hojaldre sobre una superficie plana y enharinada. Forra con ella cada uno de los poblanos rellenos. Barnízalos con el huevo batido, espolvoréalos con ajonjolí, acomódalos en la charola de horno y hornéalos hasta que doren ligeramente, aproximadamente 15 minutos. 4. Salsa:

En una olla cuece el jitomate, ajo y cebolla. Licúa con poca agua del cocimiento. 5. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y fríe la salsa anterior. Sazona con vinagre, orégano, azúcar, sal y pimienta. 6. Sirve una cama de esta salsa sobre cada plato, encima de ella el chile relleno y partido a la mitad para darle mejor presentación Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.