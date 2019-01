Merengues Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una delicia, que realmente se deshace en la boca. No hace falta ser un experto en cocina para darse gusto con este dulce tradicional. Ingredientes 4 claras de huevo

1 taza de azúcar

1. Precalienta el horno a 170º centígrados y engrasa una charola para hornear. 2. En un tazón bate las claras hasta que estén duras; agrega el azúcar, poco a poco, como lluvia. 3. Puedes teñir el merengue con color vegetal a tu gusto. 4. Coloca el batido en una bolsa con dulla y forma los merengues sobre la charola. 5. Hornea 10 o 15 minutos. Deben quedar ligeramente dorados de la base. 6. Déjalos enfriar y retíralos de la charola.

