Pico de gallo jugoso Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Fresco y sabroso. Este pico de gallo es una mezcla de naranja, jícama, pepino, tunas y un poco de cebolla. Con un poco de chilito y limón, es una perfecta botana para un día caluroso o una entradita antes de una comida sencilla, pescado, pollo o carne asada. Ingredientes 3 naranjas, peladas y en rodajas

1 jícama mediana, en cubos

4 pepinos chicos, en medias rodajas

Tunas xoconoxtles o normales, en rodajas

½ cebolla, finamente picada

Chile cascabel, asado, sin semillas y machacado

Sal

1. En una ensaladera amplia coloca la naranja, jícama, pepino y tuna; mezcla bien, espolvorea encima la cebolla y sazona con chile, sal y limón, a tu gusto. 2. Sírvelo como botana.

