Ponche fresco de naranja Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una mezcla de jugo de naranja natural con té de limón y vino blanco. Esta receta le dará un toque diferente a la comida entre amigos o familiares. Ingredientes ½ litro de jugo de naranja natural

Azúcar, al gusto

1 botella (750 mililitros) de vino blanco

1 ½ litros de té de limón, preparado

2 cucharadas de ralladura de naranja

1. En una ponchera o jarra grande mezcla el jugo de naranja, azúcar, vino blanco, té de limón y ralladura de naranja. Refrigera. 2. En un vaso alto sirve la mitad con ponche frío y la otra mitad con agua mineral.

