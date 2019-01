Ponche de piña Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Este ponche se prepara con piña fresca, vino blanco y un toque de limón. La reunión del sábado por la noche toma un camino más alegre cuando se endulza con esta bebida. Ingredientes 1 piña, sin corazón, pelada y licuada o finamente picada

3 ½ litros de agua

¾ de kilo de azúcar

2 limones verdes, partidos un poco en cruz

1 botella (750 mililitros) de vino blanco, o al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la piña, agua, azúcar y limones en una olla grande a fuego alto. Deja que hierva unos minutos, reduce el fuego a medio y cocina hasta que rebaje a la mitad, apaga y deja enfriar. 2. Cuela en una tela o un colador muy fino, vierte en una ponchera. Agrega el vino blanco y sirve el ponche helado.

