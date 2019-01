Ensalada de pera Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Si deseas dar un giro a las ensaladas, debes pensar en las frutas que las hacen una delicia en la mesa. Combinan con carnes a la plancha, aves o pescado. Algunas incluso hacen pareja con algo picante, pero sin excesos. Ingredientes 4 peras, peladas y partidas en cuadritos

½ taza de apio, picado

1 cucharada de miel

1 cucharada de jugo de limón

1/3 de taza de mayonesa

1. Coloca la pera y el apio en una ensaladera. 2. Mezcla aparte la miel,l jugo de limón y mayonesa. Virte sobre la pera y el apio y revuelve bien. 3. Refrigera esta ensalada y sírvela sobre hojas de lechuga.

