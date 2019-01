Pescado en salsa de jitomate Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 En unos minutos se puede preparar un plato delicioso, nutritivo y que puede complacer a todo mundo. El limón resalta el sabor del pescado y las aceitunas le confieren un toque fresco, en fin un plato sencillo pero con mucho gusto a mar. Ingredientes ½ kilo de pescado huachinango, en rebanadas

1 limón, el jugo

Pimienta y sal

250 gramos de jitomate

½ bolillo

3 cucharadas de aceite

1 lechuga, picada

50 gramos de aceitunas, rebanadas Cómo hacerlo 1. En un tazón coloca el pescado y sazona con jugo de limón, pimienta y sal. Deja repozar durante 15 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates en un comal caliente y fríe el bolillo. Licúa jitomates y pan; vierte dentro de un sartén con aceite caliente y sazona con sal y pimienta. 3. Escurre las rebanadas de pescado y fríelas en otro sartén hasta que doren ligeramente por todos lados. 4. Acomódalas en un platón extendido, báñalas con la salsa de jitomate caliente y decora con lechuga y aceitunas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

