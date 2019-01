Guiso de atún con papas en salsa de jitomate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las comidas con pescado son muy sabrosas en general, esta particularmente es sencilla, pero es diferente a las tradicionales de atún, que suelen ser más ligeras y con menos ingredientes. Este plato combina ingredientes y sabores que hacen las delicias de toda la familia. Ingredientes ½ kilo de papas cambray, peladas y partidas a la mitad

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada

¾ de kilo de jitomate, pelado y picado (ver nota)

1 hoja de laurel 2 pimientos morrones de lata (1 picado y 1 en tiras)

3 latas (175 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

12 aceitunas enteras

Orégano seco, triturado

Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo hasta que se hayan ablandado un poco, alrededor de 10 minutos. Escurre bien. 2. Mientras, calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio, acitrona la cebolla, luego agrega el jitomate, laurel y morrón picado. 3. Agrega las papas, atún y aceitunas. Sazona a tu gusto con orégano, sal y pimienta. 4. Cuando las papas se hayan teminado de cocer, apaga la flama y pasa el guiso a un platón. Adorna con tiritas de pimiento morrón.

