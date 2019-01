Pollo en salsa verde con vino blanco Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Un toque de vino y unas ramitas de perejil dan un gusto especial a este pollo, que se prepara con facilidad y puede combinar con muchos primeros platos, desde un arroz blanco hasta una ensalada de verduras, vegetales y nueces. Ingredientes 1 pollo tierno y grande, en piezas

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

1 rebanada de pan del día anterior

1 cebolla chica, en trozos 20 ramas de perejil

1 lechuga, en trozos

2 ¼ tazas de agua, uso separado

1 cucharada de fécula de maíz

1 taza de vino blanco Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con sal y pimienta y fríelo en una cacerola con el aceite caliente hasta que dore. Retira y en esa misma grasa fríe el pan. 2. Licúa el pan, cebolla, perejil, lechuga y 2 tazas de agua. Fríe esta salsa en la grasa que ya usaste. 3. Diluye la fécula de maíz en ¼ de taza de agua y viértela sobre la salsa verde. Sazona con sal y pimienta, deja que hierva. 4. Agrega las piezas de pollo, tapa la cacerola y cocina a fuego suave durante 15 minutos; agrega el vino blanco y más agua si es necesario. 5. Cocina hasta que el pollo esté suave y la salsa espesa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.