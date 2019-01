Pollo enjitomatado Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El jitomate es el ingrediente mexicano que más se emplea en la cocina internacional, se puede decir que está en prácticamente todas las cocinas del mundo, como en este plato que combina cerveza, almendras y otros ingredientes de mucho sabor. Ingredientes 6 piezas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

2 cucaradas de mantequilla

½ kilo de jitomates

¼ de kilo de almendras, peladas y en rajitas

250 gramos de aceitunas enteras y sin hueso

1 cerveza de 355 mililitros

1 kilo de papas, peladas y en trozos grandes Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados. Engrasa con mantequilla una charola de horno o un refractario grande extendido. 2. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta y colócalas sobre la charola o refractario. 3. Asa los jitomates sobre un comal caliente, pélalos y machácalos en una cacerola. 4. Baña con esta salsa el pollo, espolvorea encima las almendras y aceitunas, vierte la cerveza hasta cubrir el pollo y acomoda la papa alrededor. 5. Cubre con papel aluminio el molde y hornea a fuego regular durante 1 ½ horas. 6. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.