Asado de cerdo al horno Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La imaginación al cocinar es importante, este plato es prueba de ello, pone en una misma cazuela sabores fuertes del chile poblano y orégano, suave del cerdo y jitomate, e incluso los frescos del perejil. El resultado es increíble, tienes que probarlo. Ingredientes ½ kilo de bisteces de pierna de cerdo

Sal y pimienta

1 chile poblano, en tiras

2 cebollas, rebanadas

10 ramitas de perejil, picado 1 pizca de orégano seco triturado

¼ de kilo de jitomate, picado

1 diente de ajo, picado

4 naranjas dulces, el jugo

1. Sazona los bisteces con sal y pimienta, acomódalos en el un molde refractario. Acomoda encima el chile, cebolla, perejil, orégano, jitomate, ajo y jugo de naranja. 2. Rocíalos con el aceite y espolvorea con sal. 3. Tapa con papel aluminio y hornea a 175° centígrados hasta que se haya suavizado la carne, aproximadamente 30 minutos.

