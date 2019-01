Lomo de puerco con mermelada Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 8 Lo dulce es esencial en muchas recetas de carne de cerdo, hay quien dice que esto viene de las cocinas de Oriente, lo cierto es que Occidente ha adoptado y adaptado muchos platos que hoy son una delicia en cualquier mesa, suelen ser parte de cenas familiares o reuniones sociales. Ingredientes 1 kilo de lomo de puerco

¼ de kilo de pasitas

Sal y pimienta

2 cucharadas de aceite

1. Mecha el lomo con las pasitas, sazónalo con sal y pimienta y dóralo en la olla de presión con el aceite caliente. Debe quedar bien dorado por todos lados. 2. Vierte encima del lomo la mermelada, tapa la olla y cuece durante 15 minutos desde el momento en que empiece a sonar la válvula. 3. Saca el lomo de la olla y déjalo reposar durante por lo menos 5 minutos. Rebánalo y báñalo con la los jugos de la olla. Acompaña con ensalada fresca al gusto.

