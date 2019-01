Pierna de puerco a la naranja Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 La naranja combiana perfecto con el cerdo, aporta un toque de dulce y una cuota mínima de amargo, para crear un gusto nuevo, que resalta en este platillo con la incorporación del jerez y azúcar. Ingredientes ½ kilo de pierna de cerdo, en trozo

Sal y pimienta

3 dientes de ajo, machacados

Aceite, el necesario

12 naranjas, el jugo

1 cucharadita de azúcar

1. Sazona la pierna con sal, pimienta y ajos . Fríe en una cacerola con aceite caliente hasta que quede dorado por todos lados. 2. Baña la carne con el jugo de naranja, azúcar y jerez. 3. Tapa bien y cocina fuego muy suave hasta que la carne esté cocida y el jugo concentrado. Si le falta líquido agrega agua poco a poco.

