Chuletas en salsa de jamón del diablo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 La variedad de ingredientes de esta receta logra resaltar los sabores de cada uno cuando se cocinan juntos. Es un plato sencillo, que se prepara en unos minutos y puede forma parte del menú de una comida formal o una cena ligera. Ingredientes 1 kilo de chuletas de cerdo

Sal y pimienta, al gusto

Ajo en polvo, al gusto

3 cucharadas de vinagre

3 cucharadas de aceite 1 cucharadita de fécula de maíz

1 lata (160 gramos) de jamón endiablado

2 manojos de cebollas cambray

1. Sazona las chuletas con sal, pimienta, ajo en polvo y vinagre. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén grande y fríe las chuletas hasta que estén doradas por ambos lados. Pásalas a una olla, cúbrelas con agua y cuécelas hasta que estén suaves. 2. Mientras, hierve por separado las papas y las cebollas hasta que se hayan ablandado. Pela las papas. 3. Calienta 1 cucharada de aceite aceite en otro sartén. Fríe la fécula de maíz y, antes de que se dore, agrega 2 tazas del caldo de cocimiento de la carne. Desbarata ahí el jamón endiablado, agrega las cebollas y papas cocidas. 4. Cuando la salsa esté hirviendo, agrega las chuletas y cocina durante 2 minutos más o hasta que todo se haya calentado de nuevo.

