Lomo de cerdo en salsa de chipotle Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 El chile chipotle es un ingrediente que puede dar una gran cantidad de sabores, la diferencia está en la compañía. En esta receta, fortalece el gusto del cerdo. Perfecto para comer una tarde de sábado en casa con la familia y amigos. Ingredientes 1.5 kilos de bisteces de lomo de cerdo

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

2 jitomates

1 cebolla chica, rebanada grueso

2 chipotles adobados

1. Sazona los bisteces con sal y pimienta y fríelos uno por uno en un sartén en el aceite caliente, hasta que hayan perdido su color rojo. Colócalos en un recipiente cubierto con papel aluminio. 2. Asa los jitomates y la cebolla hasta que estén suaves. Licúalos junto los chiles chipotles y el agua. 3. Vierte esta salsa dentro del sartén con la grasa de los bisteces y deja que hierva a fuego moderado durante un par de minutos. Sumerge los bisteces en la salsa para que den un hervor.

