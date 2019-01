Filetes de res con papa rellena Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Los filetes de res se cocinan con tocino y bañados en vino blanco, mientras que las papas se rellenan de una mezcla de jamón endiablado, crema y aceitunas. Ingredientes Filetes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

125 gramos de tocino, picado

8 filetes de res de 100 gramos cada uno

Sal y pimienta

3 cucharadas de harina

1/2 taza de vino blanco

1 taza de crema Papas 4 papas grandes

Sal, al gusto

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 lata (160 gramos) de jamón endiablado

4 cucharadas de crema

12 aceitunas, picadas

1 pimiento morrón de lata, en tiras Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio y fríe el tocino hasta que se dore. Retíralo del sartén. 2. Mientras, Sazona los filetes con sal y pimienta; enharínalos por todos lados. 3. En la grasa del tociono fríe los filetes durante 4 minutos de cada lado, luego báñalos con el vino, regresa el tocino al sartén y agrega 1 taza de crema. 4. Distribuye los filetes en el centro de un platón. 5. Papas:

Hierve las papas en una olla con agua y sal, hasta que se hayan ablandado lo suficiente, pero aún estén firmes, alrededor de 15 minutos. Pártelas por mitad y ahúecalas retirando el centro de la pulpa con mucho cuidado. 6. Machaca la pulpa de papa y mézclala con la mantequilla, jamón endiablado, crema y aceitunas. 7. Con esta mezcla rellena las papas, adórnalas con tiritas de pimiento morrón y acomódalas en el platón alrededor de los medallones de res. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.