Tortilla de huevo con jamón del diablo Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Una reunión de amigos no está completa sin una buena entrada o botana, este plato se prepara en unos minutos y posee mucho sabor, además que se sale de las tradicionales cosas para picar. Ingredientes 4 huevos

1 lata (160 gramos) de jamón endiablado

1 cucharada de cebolla, finamente picada

½ pimiento morrón verde, picado

1. Coloca los huevos en un tazón chico y bátelos con el jamón endiablado, cebolla y morrón. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la mezcla, reduce el fuego a bajo y fríe en forma de tortilla. 3. Sirve caliente y acompaña con pan o tortilla de maíz.

