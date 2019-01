Huevos al horno con queso y morrón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una receta rápida y fácil para un día en que las prisas no dan tiempo para nada más. Este platillo sólo toma cuatro ingredientes y unos minutos de trabajo. Ingredientes 1 taza de crema

100 gramos de queso amarillo, rebanado

1 lata (185 gramos) de pimientos morrones, escurridos

6 huevos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados. 2. Licúa crema, queso amarillo y morrones. 3. Vierte la mezcla dentro de un refractario para pay y agrega los huevos estrellados. Hornea durante 15 minutos o hasta que los huevos se hayan cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.