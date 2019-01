Tacos de chorizo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Esta receta es un ABC para el chorizo o longaniza y luego los tacos… Hay quienes la comen con unas gotas de limón y mucha gente le pone salsa de molcajete. Ingredientes ¼ de kilo de carne de res, molida

¼ de kilo de carne de cerdo, molida

3 chiles anchos

2 dientes de ajo

1 pizca de cominos 2 cucharadas de aceite

1 pizca de laurel en polvo

1/4 de cucharadita de orégano en polvo

Sal y pimienta molida, al gusto

Tortillas de maíz Cómo hacerlo 1. Pide la carne molida dos veces para que quede más fina. 2. Remoja los chiles en agua hirviendo hasta que se hayan suavizado y licúalos con un poco de agua,2 dientes de ajo y cominos. Vierte sobre las carnes y mezcla bien. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto, fríe la carne y sazónala con laurel, orégano, sal y pimienta. 4. Sírvela sobre tortillas de maíz calientes o recién hechas.

