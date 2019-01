Pastel de carne de cerdo en frío Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 En los días de calor, cuando se antoja algo refrescante, incluso a la hora de elegir el plato fuerte de la comida, las opciones son muchas, pero pocas tan diferentes como este cerdo, picosito y con mucho cuerpo. Ingredientes 1 kilo de carne molida de cerdo

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

300 gramos de papas, peladas

200 gramos de jamón, finamente picado

½ bolillo, en trozos y remojado en leche

7 chiles jalapeños (4 picados y 3 en rajas para decorar) 1 lata (185 gramos) de chile morrón, escurrido y picado

½ taza de vino de Jerez

2 huevos crudos

1 cucharada de perejil, picado

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

2 cucharadas de pan molido

100 gramos de aceitunas, rebanadas

1. Precalienta el horno a 170 grados centígrados. Engrasa un refractario con un poco de mantequilla. 2. Coloca la carne, cebolla, ajo y laurel en una cacerola mediana. Cubre con agua y cocina hasta que se haya cocido bien. 3. Mientras, cuece las papas en agua hirviendo hasta que estén bien suaves, alrededor de 20 minutos, y prénsalas o machácalas hasta hacerlas puré. 4. Escurre la carne y mézclala en un tazón amplio con el jamón, pan bolillo, jalapeños picados, morrones, vino de Jerez, huevos crudos, perejil, mitad del puré de papas y la mantequilla. 5. Espolvorea el refractario con el pan molido, vierte la carne dentro del mismo y acomódala con la mano para que quede pareja. Hornea durante 30 minutos o hasta que se haya cocido. 6. Deja enfriar y decora con el resto de papas machacadas, aceitunas, rebanadas de huevo cocido y rajas de jalapeño.

