Chiles rellenos de elote y bañados en salsa de aguacate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una pareja extraordinaria, esa es la que forman los chiles poblanos con el aguacate, en un plato que además tiene sabores como el jitomate y queso fresco. Esta receta se cocina en minutos. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

12 chiles poblanos grandes, asados, pelados y desvenados

1 lechuga, deshojada

1 lata (410 gramos) de granos de elote, escurridos

1 lata (410 gramos) de chícharos, escurridos Sal y pimienta, al gusto

200 gramos de queso fresco

250 gramos de jitomates, pelados

5 aguacates, pelados y machacados

Rodajas de cebolla para adornar Cómo hacerlo 1. En un sartén con aceite caliente, fríe ligeramente los chiles. En un platón amplio extiende las hojas de lechuga y acomoda arriba los chiles, sin encimar. 2. En un tazón mezcla los granos de elote, chícharos y el queso desmoronado. Rellena con esto los chiles poblanos. 3. Licúa los jitomates y cuélalos sobre un tazón, agrega el aguacate, revuelve y sazona con sal y pimienta. Vierte esta salsa sobre los chiles poblanos y adorna el platón con rodajas de cebolla. Si es temporada, puedes agrega granos de granada.

