Carne moldeada de cerdo Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Al cocinar esta carne molida comienza a dejar escapar unos aromas placenteros para el paladar, que queda completamente satisfecho cuando se pone el plato en la mesa. Es una vianda sencilla, pero digna del paladar más exigente. Ingredientes 600 gramos de lomo de cerdo, molido

600 gramos de aguayón de res, molido

1 diente de ajo

1/2 cebolla

Sal y pimienta al gusto 3 huevos

1/2 taza de crema

1 cucharada de mostaza

125 gramos de galletas saladas, molidas

1. En un tazón amplio, coloca las carnes molidas y mézclalas. 2. Licúa el ajo, cebolla, sal, pimienta, huevo, crema y mostaza. Revuelve con las carnes y el polvo de galletas. 3. Engrasa con aceite o mantequilla un refractario y acomoda la carne emparejándola con tu mano, vierte encima el vinagre, sin revolverlo. 4. Mete el refractario al horno frío, enciéndelo a 175 °C y cocina durante 1 hora o hasta que la carne esté cocida. 5. Sirve caliente con ensalada al gusto.

